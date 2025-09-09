Де Брейне догнал Суареса по числу голевых передач в XXI веке

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за €76 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба. За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.