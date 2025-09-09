Ричмонд
Де Брейне догнал Суареса по числу голевых передач в XXI веке

Сборная Бельгии разгромила национальную команду Казахстана в матче отбора на ЧМ-2026 (6:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Напомним, матч группы J между Бельгией и Казахстаном прошел в Брюсселе и завершился победой хозяев со счетом 6:0. В составе победителей дублем отметился полузащитник Кевин де Брейне (42-я минута, 84), также на его счету результативная передача. Еще дважды отличился Доку (44, 60), по голу забили Раскин (51) и Менье (87).

Как сообщает Noite de Copa, результативная передача Де Брейне помогла ему сравняться с уругвайским нападающим «Интер Майами» Луисом Суаресом по этому показателю за сборную в XXI веке. Теперь у обоих игроков по 291 передаче. Больше голевых передач только у Душана Тадича (Сербия) — 292 и Лионеля Месси (Аргентина) — 389.

Сборная Бельгии располагается на втором месте в группе J с 10 очками. Лидером является Северная Македония с 11 баллами.

12 июня «Наполи» объявил о переходе Кевина де Брейне из «Манчестер Сити».

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за €76 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба. За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.

Де Брейне выиграл с «горожанами» 18 трофеев: шесть чемпионских титулов АПЛ, пять Кубков лиги, два Кубка Англии, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Также 34-летний бельгиец дважды признавался игроком сезона в АПЛ.