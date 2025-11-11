Ричмонд
Криштиану Роналду: ЧМ-2026 станет для меня последним в карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года станет для него последним в карьере. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю… Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — сказал Роналду.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Для Роналду, который впервые сыграл на мундиале в 2006 году, этот турнир станет рекордным шестым в карьере. Аналогичного достижения на ЧМ-2026 также может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года. Он является мировым рекордсменом по количеству сыгранных матчей (225) и забитых мячей (143) на уровне сборных.

Вместе со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Евро-2016, а также дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2025). Его наилучшим достижением на чемпионатах мира с национальной командой было четвертое место в 2006 году.

На этой неделе сборная Португалии проведет заключительные матчи первого раунда отборочного турнира ЧМ-2026 против Ирландии (13 ноября) и Армении (16 ноября).