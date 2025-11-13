Англия — Сербия в отборе на ЧМ, Овечкин против Бобровского: что смотреть сегодня

Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. Группа Джимми Коннорса. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9)
22:30 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.
В третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР сыграют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и девятый номер мирового рейтинга Лоренцо Музетти из Италии.
Счет личных встреч между теннисистами 6−1 в пользу Алькараса. В этом году испанец был сильнее Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло, в полуфинале Рима и в полуфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Если Карлос Алькарас обыграет Музетти, то он останется первой ракеткой мира до конца года, независимо от того, какой результат на Итоговом покажет действующий чемпион турнира и второй номер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»
03:00 (в ночь на пятницу). Где смотреть: в тематических сообществах в VK.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» на своей площадке примет «Вашингтон».
«Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах после 17 матчей занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды Пола Мориса много травмированных игроков, которые не могут помочь своим партнерам. Выездная серия закончилась для «Флориды» двумя победами и двумя поражениями. Теперь «Пантерз» готовы набрать очки дома.
«Вашингтон» с Александром Овечкиным идет на 12-м месте на Востоке. Накануне команда Спенсера Карбери обыграла на выезде «Каролину» (4:1), а Овечкин отметился забитой шайбой. «Кэпиталз» попытаются сохранить концентрацию и будут оказывать давление на чужую зону, чтобы зацепиться за очки и увезти из Санрайза победу.
Футбол. Отбор на ЧМ-2026. Европа. 9-й тур. Группа К. Англия — Сербия
22:45 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Англия на своем поле примет сборную Сербии.
Сборная Англии в октябре обеспечила себе путевку на ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля одержала шесть побед из шести и уверенно возглавляет группу К с 18 баллами. Англия ни разу не дала сопернику поразить свои ворота.
Сербия располагается на третьем месте в группе К, отставая от идущей на втором месте Албании на один балл. По ходу отбора национальная команда сменила тренера и теперь ей руководит Велько Паунович. Сербии нужно добыть очки на «Уэмбли», чтобы продолжить бороться за вторую строчку в группе К. Команда уже успела крупно проиграть англичанам на домашнем поле в сентябре (0:5). Получится ли у сербов отыграться? Ответ узнаем уже скоро.
Также сегодня, 13 ноября, в рамках отбора на ЧМ сборная Армении на своем поле примет Венгрию. Сборная Португалии на выезде сыграет с Ирландией. Сборная Франции дома примет Украину.
Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.