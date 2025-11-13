Англия — Сербия в отборе на ЧМ, Овечкин против Бобровского: что смотреть сегодня

Сербия располагается на третьем месте в группе К, отставая от идущей на втором месте Албании на один балл. По ходу отбора национальная команда сменила тренера и теперь ей руководит Велько Паунович. Сербии нужно добыть очки на «Уэмбли», чтобы продолжить бороться за вторую строчку в группе К. Команда уже успела крупно проиграть англичанам на домашнем поле в сентябре (0:5). Получится ли у сербов отыграться? Ответ узнаем уже скоро.