«Никакого насилия». Тренер Португалии — об удалении Роналду

На 59-й минуте Роналду получил красную карточку за удар соперника локтем. Для 40-летнего португальца это первое прямое удаление за 226 матчей в составе сборной.
«Конечно, мы говорили с Роналду. Думаю, такому игроку, как Криштиану, сложно находиться в штрафной. А сегодня он столкнулся с двумя защитниками, которые постоянно находились в физическом контакте. Никакого насилия не было. Он пытался обойти защитника, и ему не повезло из-за VAR. Ракурсы позволяют увидеть, как будто все хуже, чем то, что произошло на самом деле. Это первая красная карточка Роналду за сборную, это невероятно», — сказал Мартинес.
Таким образом, Роналду пропустит заключительный отборочный матч против Армении 16 ноября, в котором португальцы могут обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2026. Также звездный португалец рискует пропустить первые матчи группового этапа мундиаля в случае, если его дополнительно отстранят на два-три матча.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Для Роналду этот турнир может стать рекордным шестым мундиалем в карьере. Аналогичного достижения может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.