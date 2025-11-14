Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

«Никакого насилия». Тренер Португалии — об удалении Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал удаление капитана команды Криштиану Роналду в матче отбора ЧМ-2026 против Ирландии (0:2). Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 59-й минуте Роналду получил красную карточку за удар соперника локтем. Для 40-летнего португальца это первое прямое удаление за 226 матчей в составе сборной.

«Конечно, мы говорили с Роналду. Думаю, такому игроку, как Криштиану, сложно находиться в штрафной. А сегодня он столкнулся с двумя защитниками, которые постоянно находились в физическом контакте. Никакого насилия не было. Он пытался обойти защитника, и ему не повезло из-за VAR. Ракурсы позволяют увидеть, как будто все хуже, чем то, что произошло на самом деле. Это первая красная карточка Роналду за сборную, это невероятно», — сказал Мартинес.

Таким образом, Роналду пропустит заключительный отборочный матч против Армении 16 ноября, в котором португальцы могут обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2026. Также звездный португалец рискует пропустить первые матчи группового этапа мундиаля в случае, если его дополнительно отстранят на два-три матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Для Роналду этот турнир может стать рекордным шестым мундиалем в карьере. Аналогичного достижения может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.