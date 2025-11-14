«Никакого насилия». Тренер Португалии — об удалении Роналду

«Конечно, мы говорили с Роналду. Думаю, такому игроку, как Криштиану, сложно находиться в штрафной. А сегодня он столкнулся с двумя защитниками, которые постоянно находились в физическом контакте. Никакого насилия не было. Он пытался обойти защитника, и ему не повезло из-за VAR. Ракурсы позволяют увидеть, как будто все хуже, чем то, что произошло на самом деле. Это первая красная карточка Роналду за сборную, это невероятно», — сказал Мартинес.