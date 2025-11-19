Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Назван фаворит ЧМ-2026 по футболу. Аргентина лишь вторая

Эксперты авторитетного портала Goal составили рейтинг сильнейших сборных, уже пробившихся на чемпионат мира-2026 по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На вершине рейтинга располагается сборная Англии. Похоже, эксперты из Goal считают команду Томаса Тухеля главным фаворитом мундиаля 2026 года. Вторую позицию занимает сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-3 замыкает сборная Испании — действующий чемпион Европы.

Дальше в топ-10 друг за другом идут Франция, Португалия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Марокко и Япония. Сборная Бразилии — лишь на 12-м месте.

На данный момент известны 42 участника чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года. Еще 6 команд, которые сыграют на мировом первенстве, определятся в марте.

Накануне завершился отборочный турнир в зоне УЕФА. Напрямую в финальную часть квалифицировались команды Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии, Хорватии. Еще четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.