Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.47
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.40
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Суперкомпьютер определил фаворитов чемпионата мира 2026 года

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории ЧМ в нем примут участие 48 сборных.

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире с вероятностью в 17% является действующий чемпион Европы сборная Испании. Подопечные Луиса да ла Фуэнте не знают поражений на протяжении 31 матча (25 побед и 6 ничьих).

На втором месте по версии Opta располагается победитель ЧМ-2018 и финалист ЧМ-2022 сборная Франции. Суперкомпьютер отдает победу французам с вероятностью в 14,1%. Замыкает тройку фаворитов финалист Евро-2024 сборная Англии — 11,8%.

Чемпионы мира 2022 года сборная Аргентины может выиграть турнир с вероятностью в 8,7%. Далее располагаются национальные команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).

Жеребьевка мирового первенства пройдет 5 декабря в Вашингтоне.