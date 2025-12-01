Суперкомпьютер определил фаворитов чемпионата мира 2026 года

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории ЧМ в нем примут участие 48 сборных.
По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире с вероятностью в 17% является действующий чемпион Европы сборная Испании. Подопечные Луиса да ла Фуэнте не знают поражений на протяжении 31 матча (25 побед и 6 ничьих).
На втором месте по версии Opta располагается победитель ЧМ-2018 и финалист ЧМ-2022 сборная Франции. Суперкомпьютер отдает победу французам с вероятностью в 14,1%. Замыкает тройку фаворитов финалист Евро-2024 сборная Англии — 11,8%.
Чемпионы мира 2022 года сборная Аргентины может выиграть турнир с вероятностью в 8,7%. Далее располагаются национальные команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).
Жеребьевка мирового первенства пройдет 5 декабря в Вашингтоне.