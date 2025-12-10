Новак Джокович сделал неожиданный прогноз на финал ЧМ-2026

«Я буду смелым: Португалия. Португалия победит Мексику в финале», — сказал Джокович в интервью на Гран-При «Формулы-1» в Абу-Даби корреспонденту из Иордании.
Когда удивленный журналист спросил, почему Джокович выбрал Мексику, а не Испанию или Францию, сербский теннисист настоял на своем.
«Я же сказал, что буду смелым. Португалия и Мексика встретятся в финале, Португалия победит».
После жеребьевки сборная Португалии оказалась в группе К, где сыграет против Узбекистана, Колумбии и победителя стыкового пути A (Новой Каледония, Ямайка, ДР Конго). Мексика как один из хозяев турнира попала в группу A, где ее соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель стыкового пути D (Чехия, Ирландия, Дания, Северная Македония).
Лучшим достижением сборной Португалии на чемпионатах мира является четвертое место в 2006 году. Сборная Мексики дважды доходила до четвертьфинала — в 1970 и 1986 годах, причем в обоих случаях турнир был для нее домашним.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).