Новак Джокович сделал неожиданный прогноз на финал ЧМ-2026

После жеребьевки сборная Португалии оказалась в группе К, где сыграет против Узбекистана, Колумбии и победителя стыкового пути A (Новой Каледония, Ямайка, ДР Конго). Мексика как один из хозяев турнира попала в группу A, где ее соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель стыкового пути D (Чехия, Ирландия, Дания, Северная Македония).