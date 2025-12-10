Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.65
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.48
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32

Новак Джокович сделал неожиданный прогноз на финал ЧМ-2026

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович поделился прогнозом о победителе предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я буду смелым: Португалия. Португалия победит Мексику в финале», — сказал Джокович в интервью на Гран-При «Формулы-1» в Абу-Даби корреспонденту из Иордании.

Когда удивленный журналист спросил, почему Джокович выбрал Мексику, а не Испанию или Францию, сербский теннисист настоял на своем.

«Я же сказал, что буду смелым. Португалия и Мексика встретятся в финале, Португалия победит».

После жеребьевки сборная Португалии оказалась в группе К, где сыграет против Узбекистана, Колумбии и победителя стыкового пути A (Новой Каледония, Ямайка, ДР Конго). Мексика как один из хозяев турнира попала в группу A, где ее соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель стыкового пути D (Чехия, Ирландия, Дания, Северная Македония).

Лучшим достижением сборной Португалии на чемпионатах мира является четвертое место в 2006 году. Сборная Мексики дважды доходила до четвертьфинала — в 1970 и 1986 годах, причем в обоих случаях турнир был для нее домашним.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).