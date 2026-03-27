Иран запретил сборным выступать в недружественных странах

Власти Ирана решили, что спортивные сборные и клубные команды не будут участвовать в выездных соревнованиях и турнирах, которые проходят в недружественных странах. Об этом сообщило министерство спорта и молодежной политики страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Национальные сборные и клубные команды не будут участвовать в спортивных мероприятиях на территории недружественных стран, а также государств, неспособных обеспечить безопасность иранских атлетов, до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении пресс-службы министерства, которое опубликовано агентством Tasnim.

Отмечается, что в ведомстве не уточнили, какие страны считаются недружественными. В министерстве спорта и молодежной политики заявили, что иранский футбольный клуб «Трактор» не будет выступать на территории Саудовской Аравии.

Напомним, Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.

По результатам жеребьевки сборная Ирана попала в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.

Федерация футбола Ирана пригрозила бойкотировать матчи на территории США и начала переговоры с ФИФА о переносе игр с их участием в Мексику. Новая Зеландия сообщила, что готова сыграть с Ираном за пределами США.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.