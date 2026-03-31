Инфантино: ФИФА обеспечит Ирану наилучшие условия на ЧМ

Напомним, сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.
В конце марта правительство Ирана запретило сборным и клубам выезжать на соревнования и турниры, которые проходят в недружественных странах.
«Мы живем в реальном мире и понимаем, насколько сложна ситуация с иранской сборной, но мы работаем и сделаем так, чтобы они провели свои матчи чемпионата мира в наилучших условиях.
Нет плана B — есть только план А. Мы не в силах разрешить сложные геополитические ситуации, но у нас есть возможность объединять, создавать условия для того, чтобы мир собирался вместе в атмосфере мира и праздника», — приводит слова Инфантино El Financiero со ссылкой на канал N+.
По результатам жеребьевки сборная Ирана попала в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.