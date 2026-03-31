Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.50
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.34
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Инфантино: ФИФА обеспечит Ирану наилучшие условия на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о ситуации со сборной Ирана относительно ее участия на чемпионате мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.

В конце марта правительство Ирана запретило сборным и клубам выезжать на соревнования и турниры, которые проходят в недружественных странах.

«Мы живем в реальном мире и понимаем, насколько сложна ситуация с иранской сборной, но мы работаем и сделаем так, чтобы они провели свои матчи чемпионата мира в наилучших условиях.

Нет плана B — есть только план А. Мы не в силах разрешить сложные геополитические ситуации, но у нас есть возможность объединять, создавать условия для того, чтобы мир собирался вместе в атмосфере мира и праздника», — приводит слова Инфантино El Financiero со ссылкой на канал N+.

По результатам жеребьевки сборная Ирана попала в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.