Конкурент Сафонова может не попасть в сборную Франции на ЧМ-2026

По информации источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что на данный момент Шевалье рассматривается в качестве третьего вратаря в заявке на ЧМ-2026, что минимизирует его шансы сыграть на предстоящем мундиале. В тренерском штабе национальной команды считают, что ему не хватает уверенности, а его игра в воротах стала менее убедительной по сравнению с началом сезона.