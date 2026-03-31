Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.75
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
П1
3.83
X
3.50
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
П1
3.88
X
3.34
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Конкурент Сафонова может не попасть в сборную Франции на ЧМ-2026

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции перед чемпионатом мира. Об этом сообщает L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

24-летний француз стал единственным игроком сборной Франции, не получившим игрового времени в мартовских товарищеских матчах против Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1). В первом матче ворота «трехцветных» защищал вратарь «Милана» Марк Миньян, во втором — голкипер «Ренна» Брис Самба.

По информации источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что на данный момент Шевалье рассматривается в качестве третьего вратаря в заявке на ЧМ-2026, что минимизирует его шансы сыграть на предстоящем мундиале. В тренерском штабе национальной команды считают, что ему не хватает уверенности, а его игра в воротах стала менее убедительной по сравнению с началом сезона.

Шевалье перешел в «ПСЖ» минувшим летом из «Лилля» за 40 млн евро. Он провел за парижан 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Последний раз Шевалье играл за «ПСЖ» 23 января в выездной игре Лиги 1 против «Осера» (1:0), после чего окончательно уступил место в воротах вратарю сборной России Матвею Сафонову.

В ноябре 2025 года Шевалье дебютировал в составе сборной Франции в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Азербайджана (3:1). Это его единственный матч за национальную команду.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на один балл. В пятницу, 3 апреля, парижане дома сыграют против «Тулузы». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.