Конкурент Сафонова может не попасть в сборную Франции на ЧМ-2026

По информации источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что на данный момент Шевалье рассматривается в качестве третьего вратаря в заявке на ЧМ-2026, что минимизирует его шансы сыграть на предстоящем мундиале. В тренерском штабе национальной команды считают, что ему не хватает уверенности, а его игра в воротах стала менее убедительной по сравнению с началом сезона.
Шевалье перешел в «ПСЖ» минувшим летом из «Лилля» за 40 млн евро. Он провел за парижан 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Последний раз Шевалье играл за «ПСЖ» 23 января в выездной игре Лиги 1 против «Осера» (1:0), после чего окончательно уступил место в воротах вратарю сборной России Матвею Сафонову.
В ноябре 2025 года Шевалье дебютировал в составе сборной Франции в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Азербайджана (3:1). Это его единственный матч за национальную команду.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на один балл. В пятницу, 3 апреля, парижане дома сыграют против «Тулузы». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.