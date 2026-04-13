Сборная Италии может заменить Иран на чемпионате мира 2026 года

Сборная Италии, потерявшая шансы на выход на чемпионат мира 2026 года, еще может попасть на турнир сообщает The Athletic.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Эта возможность откроется, если сборная Ирана окончательно откажется от участия в турнире. Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.

По данным The Athletic, Международная федерация футбола (ФИФА) прорабатывает сценарий специального межконтинентального плей-офф для заполнения вакантной квоты. В мини-турнире, согласно плану, встретятся по две команды из Азии и Европы. Победитель этой схватки отправится на чемпионат мира.

Италия рассматривается как главный фаворит от европейской зоны в случае проведения такого отбора. Решающим фактором станет высокое место итальянцев в рейтинге ФИФА, что практически гарантирует им участие в плей-офф.

Напомним, 31 марта сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора.

Итальянцы могут пропустить третий чемпионат мира подряд — последний раз они играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.


Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 национальных команд.