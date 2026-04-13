Сборная Италии может заменить Иран на чемпионате мира 2026 года

Эта возможность откроется, если сборная Ирана окончательно откажется от участия в турнире. Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.
По данным The Athletic, Международная федерация футбола (ФИФА) прорабатывает сценарий специального межконтинентального плей-офф для заполнения вакантной квоты. В мини-турнире, согласно плану, встретятся по две команды из Азии и Европы. Победитель этой схватки отправится на чемпионат мира.
Италия рассматривается как главный фаворит от европейской зоны в случае проведения такого отбора. Решающим фактором станет высокое место итальянцев в рейтинге ФИФА, что практически гарантирует им участие в плей-офф.
Напомним, 31 марта сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора.
Итальянцы могут пропустить третий чемпионат мира подряд — последний раз они играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.
Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 национальных команд.