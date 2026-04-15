Экитике пропустит ЧМ-2026 из-за травмы в Лиге чемпионов

23-летний Уго Экитике присоединился к мерсисайдцам летом 2025 года за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами и 6 результативными передачами. Ранее Экитике играл за «Айнтрахт», «ПСЖ», «Реймс» и датский клуб «Вайле».