Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.80
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Экитике пропустит ЧМ-2026 из-за травмы в Лиге чемпионов

По данным французских изданий, нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике получил разрыв ахиллова сухожилия в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источников, срок восстановления футболиста может занять около 9 месяцев и затянуться вплоть до 2027 года. Француз пропустит чемпионат мира в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.

«Ливерпуль» покинул розыгрыш Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» 0:4 по сумме двух матчей (0:2 и 0:2).

23-летний Уго Экитике присоединился к мерсисайдцам летом 2025 года за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами и 6 результативными передачами. Ранее Экитике играл за «Айнтрахт», «ПСЖ», «Реймс» и датский клуб «Вайле».

Экитике дебютировал за сборную Францию в сентябре 2025 года. На его счету 8 матчей и 2 забитых мяча за национальную команду.

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти