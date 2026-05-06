ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на матчи сборных

Таким образом, 20-летний аргентинец пропустит два стартовых матча чемпионата мира 2026 года, если получит вызов в национальную команду. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня).
Напомним, в апреле Престианни был дисквалифицирован УЕФА на шесть матчей (три — условно) после инцидента, произошедшего в феврале в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1). Во втором тайме бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор обратился к судье и заявил, что Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Аргентинец отрицал обвинения в расизме, однако подтвердить или опровергнуть его слова однозначно оказалось затруднительно, поскольку в момент разговора он прикрывал рот рукой.
Престианни уже отбыл один матч дисквалификации, после которого «Бенфика» завершила свое выступление в Лиге чемпионов.
Престианни перешел в «Бенфику» зимой 2024 года из «Велес Сарсфилда» за девять миллионов евро. За два года 20-летний аргентинец провел за португальский клуб 54 матча, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с «орлами» рассчитан до лета 2029 года.
В ноябре 2025 года Престианни провел свой первый и единственный матч за сборную Аргентины, отыграв четыре минуты в товарищеском матче против Анголы (2:0).