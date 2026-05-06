ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на матчи сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила дисквалификацию вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни на турниры под своей эгидой. Об этом сообщает журналист Роб Харрис.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Таким образом, 20-летний аргентинец пропустит два стартовых матча чемпионата мира 2026 года, если получит вызов в национальную команду. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня).

Напомним, в апреле Престианни был дисквалифицирован УЕФА на шесть матчей (три — условно) после инцидента, произошедшего в феврале в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1). Во втором тайме бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор обратился к судье и заявил, что Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Аргентинец отрицал обвинения в расизме, однако подтвердить или опровергнуть его слова однозначно оказалось затруднительно, поскольку в момент разговора он прикрывал рот рукой.

Престианни уже отбыл один матч дисквалификации, после которого «Бенфика» завершила свое выступление в Лиге чемпионов.

Престианни перешел в «Бенфику» зимой 2024 года из «Велес Сарсфилда» за девять миллионов евро. За два года 20-летний аргентинец провел за португальский клуб 54 матча, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с «орлами» рассчитан до лета 2029 года.

В ноябре 2025 года Престианни провел свой первый и единственный матч за сборную Аргентины, отыграв четыре минуты в товарищеском матче против Анголы (2:0).