СМИ: Анчелотти включил Неймара в расширенный состав Бразилии на ЧМ

По информации UOL Esporte, в предварительную заявку вошли Неймар, Эстевао и защитник Тиаго Силва.
Расширенный список состоит из 55 футболистов, однако в окончательную заявку на чемпионат мира попадут только 26 игроков. Финальный состав сборной Бразилии Анчелотти объявит 18 мая.
Сообщается, что Неймар, не игравший за национальную команду с октября 2023 года, по-прежнему находится под наблюдением тренерского штаба. Тиаго Силва не вызывался в сборную после чемпионата мира 2022 года, однако сохраняет хорошие отношения с Анчелотти еще со времен совместной работы в «ПСЖ».
По данным источника, опытный защитник может получить шанс из-за кадровых проблем в обороне сборной Бразилии и травмы Эдера Милитао.
Также под вопросом остается участие в турнире Эстевао. Нападающий «Челси» восстанавливается после травмы бедра и рискует пропустить чемпионат мира.
Сборная Бразилии начнет подготовку к турниру 25 мая на базе в Гранжа-Комари. 31 мая команда проведет товарищеский матч против Панамы на стадионе «Маракана», а 6 июня встретится с Египтом в Кливленде.
На чемпионате мира бразильцы стартуют 13 июня матчем против Марокко.