Два игрока РПЛ вошли в расширенный список сборной Бразилии на ЧМ

Всего в список вошли 55 игроков, в том числе 18 футболистов из бразильской Серии А и 17 — из АПЛ. Помимо Дугласа Сантос и Луиса Энрике в расширенную заявку на ЧМ-2026 попал нападающий «Сантоса» Неймар и 41-летний защитник «Порту» Тиагу Силва.
Расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Бенту («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»), Джон («Ноттингем Форест»), Карлос Мигель («Палмейрас».
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Тиагу Силва («Порту»), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Бремер («Ювентус»), Лео Перейра («Фламенго»), Ибанес («Аль-Ахли»), Алекcандро («Лилль»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Бералдо («ПСЖ»), Витор Рейс («Жирона»), Мурильо («Ноттингем Форест»), Уэсли («Рома»), Данило («Фламенго»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Витиньо («Ботафого»), Алекс Сандро («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Лучиано Жуба («Баия»), Кайо Энрике («Монако»), Кайки («Крузейро»), Карлос Аугусто («Интер»).
Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Андрей Сантос («Челси»), Данило («Ботафого»), Лукас Пакета («Фламенго»), Габриэл Сара («Галатасарай»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Андреас Перейра («Палмейрас»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Жерсон («Крузейро»), Матеус Перейра («Крузейро»).
Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Рафинья («Барселона»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Луис Энрике («Зенит»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Жоао Педро («Челси»), Эстеван («Челси»), Неймар («Сантос»), Эндрик («Лион»), Райан («Борнмут»), Антони («Реал Бетис»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Педро («Фламенго»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Кайо Жорже («Крузейро»).
Отмечается, что этот список был отправлен Бразильской конфедерацией футбола (CBF) в ФИФА и не будет публиковаться официально. В понедельник, 18 мая, бразильцы объявят официальную заявку на ЧМ-2026, в которую войдут 26 игроков.
В этом сезоне Дуглас Сантос провел за «Зенит» 24 матча, в которых отметился двумя мячами и двумя голевыми передачи. На счету 32-летнего защитника пять матчей за сборную Бразилии.
Луис Энрике провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету 25-летнего вингера 13 матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).