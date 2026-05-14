Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ-2026

Решающий матч пройдет 19 июля в штате Нью-Джерси на «Метлайф Стэдиум». Хедлайнерами в перерыве финальной встречи, который продлится 15 минут, станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Куратором шоу будет фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин.
В середине апреля президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что впервые в истории турнира в перерыве финального матча будет организовано масштабное музыкальное шоу.
Подобные шоу в перерыве матча (Halftime Show) являются традиционными для американской спортивной культуры. Самые масштабные из них ежегодно проводятся в перерыве Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ). В этом году хедлайнером Halftime Show был пуэрториканский рэп-исполнитель Bad Bunny.
Ранее Инфантино заявил, что каждый матч ЧМ-2026 по масштабу будет сравним с Супербоулом.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.