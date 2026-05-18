Футболист «Барселоны» получил травму перед чемпионатом мира

Футболист сборной Испании Фермин Лопес травмировался в матче 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1) и был заменен после первого тайма. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды, он получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Футболисту будет проведена операция.
Ранее испанские СМИ сообщали, что турнир пропустят защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Альваро Мората. Окончательный состав сборной Испании станет известен 25 мая.
Свой первый матч на чемпионате мира-2026 сборная Испании проведет 15 июня против Кабо-Верде. Также на групповом этапе испанцы сыграют с Саудовской Аравией и Уругваем.
В сезоне 2025/2026 Фермин Лопес провел 48 матчей, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач на партнеров.
Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Рафинья
28′
Рафинья
62′
Жоау Канселу
(Педри)
74′
Франсиско Роман Иско
69′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
38′
2
Жоау Канселу
6
Гави
8
Педри
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
75′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
85′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
63′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
46′
3
Алехандро Бальде
24
Эрик Гарсия
63′
19
Руни Барджи
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
23
Хуниор Фирпо
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
85′
9
Чими Авила
10
Абде Эззалзули
80′
17
Родриго Рикельме
20
Джовани Ло Сельсо
46′
22
Франсиско Роман Иско
14
Софьян Амрабат
80′
21
Марк Рока
15
Альваро Фидальго
46′
11
Седрик Бакамбю
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
