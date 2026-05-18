Футболист «Барселоны» получил травму перед чемпионатом мира

Футболист сборной Испании Фермин Лопес травмировался в матче 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1) и был заменен после первого тайма. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды, он получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Футболисту будет проведена операция.