22:00
Арсенал
:
Бернли
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футболист «Барселоны» получил травму перед чемпионатом мира

23-летний полузащитник Фермин Лопес получил перелом плюсневой кости стопы за месяц до чемпионата мира 2026 года.

Источник: Reuters

Футболист сборной Испании Фермин Лопес травмировался в матче 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1) и был заменен после первого тайма. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды, он получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Футболисту будет проведена операция.

Ранее испанские СМИ сообщали, что турнир пропустят защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Альваро Мората. Окончательный состав сборной Испании станет известен 25 мая.

Свой первый матч на чемпионате мира-2026 сборная Испании проведет 15 июня против Кабо-Верде. Также на групповом этапе испанцы сыграют с Саудовской Аравией и Уругваем.

В сезоне 2025/2026 Фермин Лопес провел 48 матчей, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач на партнеров.

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 22:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 56870 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Голы
Барселона
Рафинья
28′
Рафинья
62′
Жоау Канселу
(Педри)
74′
Бетис
Франсиско Роман Иско
69′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
38′
2
Жоау Канселу
6
Гави
8
Педри
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
75′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
85′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
63′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
46′
3
Алехандро Бальде
24
Эрик Гарсия
63′
19
Руни Барджи
Бетис
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
23
Хуниор Фирпо
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
85′
9
Чими Авила
10
Абде Эззалзули
80′
17
Родриго Рикельме
20
Джовани Ло Сельсо
46′
22
Франсиско Роман Иско
14
Софьян Амрабат
80′
21
Марк Рока
15
Альваро Фидальго
46′
11
Седрик Бакамбю
Статистика
Барселона
Бетис
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
9
2
Угловые
6
4
Фолы
7
8
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
