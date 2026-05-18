Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира

18-летний испанский футболист Ламин Ямаль получил травму во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0).
По информации The Athletic, Ямаль пропустит первый матч сборной Испании на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде, который пройдет 15 июня. Участие Ламина во второй игре турнира — против Саудовской Аравии 21 июня — также под вопросом. Третий матч в группе испанцам предстоит сыграть с командой Уругвая.
Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) находится на связи с «Барселоной» и Ямалем, а члены медицинского штаба сборной регулярно посещают расположение клуба, чтобы следить за прогрессом вингера.
В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
Ламин Ямаль провел 25 матчей и забил шесть голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.