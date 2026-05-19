Игроки «Зенита» отреагировали на вызов в сборную Бразилии

Накануне главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав национальной команды на ЧМ-2026.
«Надеть футболку сборной Бразилии всегда имело для меня особое значение с самого детства. Невозможно объяснить чувство, когда ты представляешь свою страну и свой народ.
Горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, кто был рядом со мной на этом пути. Тот мальчишка из Вали-ду-Карангола все еще жив внутри меня, и сейчас он переживает то, что останется с ним на всю жизнь. Еще одна сбывшаяся мечта. Мы — Бразилия. Мы едем на чемпионат мира», — написал Луис Энрике в соцсетях.
Дуглас Сантос процитировал Евангелие от Матфея: «Сегодня день, который останется в памяти. Благодарность богу за все, что он делает! “Ищите же прежде царства божия и правды его, и это все приложится вам (Мф. 6:33)”, — написал Сантос в соцсетях.
В этом сезоне Дуглас Сантос провел за «Зенит» 25 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя голевыми передачи. На счету 32-летнего защитника пять матчей за сборную Бразилии.
Луис Энрике провел за «Зенит» 34 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету 25-летнего вингера 13 матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.