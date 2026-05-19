Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2026: Неймар, Дуглас Сантос и Луис Энрике — в заявке

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил имена 26 футболистов, которые вошли в заявку команды на ЧМ-2026.

В состав «селесао» вошли два футболиста «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике. Также в заявку включен бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, выступающий сейчас за бразильский «Сантос».

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки попала в группу C вместе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Состав сборной Бразилии для участия в финальном турнире ЧМ-2026

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Фенербахче», Турция), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус», Италия), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит», Россия), Габриэл Магальянс («Арсенал», Англия), Ибанес («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Уэсли («Рома», Италия).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Лукас Пакета («Фламенго»).

Нападающие: Эндрик («Лион», Франция), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Игор Тиаго («Брентфорд», Англия), Луис Энрике («Зенит», Россия), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед», Англия), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона», Испания), Райан («Борнмут», Англия), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид», Испания).

Сборная Бразилии проведет первый матч на ЧМ-2026 13 июня против Марокко. 19 июня команда встретится с Гаити, 24 июня — с Шотландией.