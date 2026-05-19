41-летний Роналду получил вызов на свой шестой чемпионат мира

Для 41-летнего португальца это будет шестой чемпионат мира в карьере. Он принимал участие во всех мундиалях, начиная с ЧМ-2006 в Германии.
В общей сложности Роналду провел на чемпионатах мира 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в ¼ финала на ЧМ-2022 в Катаре, где португальцы уступили сборной Марокко (0:1).
Состав сборной Португалии на ЧМ-2026:
- Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»)
- Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жуан Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»)
- Полузащитники: Рубен Невиш («Аль-Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жуан Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- Нападающие: Жуан Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсан («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэл Леан («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
В этом сезоне Роналду провел 36 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и отдал пять голевых передач.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне и Майами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.