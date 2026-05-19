Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.56
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

41-летний Роналду получил вызов на свой шестой чемпионат мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду включен в окончательную заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Для 41-летнего португальца это будет шестой чемпионат мира в карьере. Он принимал участие во всех мундиалях, начиная с ЧМ-2006 в Германии.

В общей сложности Роналду провел на чемпионатах мира 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в ¼ финала на ЧМ-2022 в Катаре, где португальцы уступили сборной Марокко (0:1).

Состав сборной Португалии на ЧМ-2026:

  • Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»)
  • Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жуан Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»)
  • Полузащитники: Рубен Невиш («Аль-Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жуан Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  • Нападающие: Жуан Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсан («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэл Леан («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

В этом сезоне Роналду провел 36 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и отдал пять голевых передач.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне и Майами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Футбол. ЧМ-2026
17.06
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.16
П2
10.75