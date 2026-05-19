Мартинес назвал Роналду образцовым капитаном сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в национальной команде перед чемпионатом мира-2026.
41-летний нападающий вошел в заявку португальской сборной на предстоящий турнир.
«Для меня он образцовый капитан. Он сыграл очень важную роль в победе в Лиге наций, и мы хотим, чтобы сейчас он проявил такой же уровень ответственности и был примером в раздевалке», — сказал Мартинес, слова которого приводит Record.
Тренер подчеркнул, что Роналду находится в равных условиях с остальными футболистами сборной.
«К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную», — добавил Мартинес.
Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и является рекордсменом национальной команды по количеству матчей и голов.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.