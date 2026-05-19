Неймар расплакался после попадания на ЧМ-2026 и попал на видео

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии последний раз играл за национальную команду почти три года назад.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Неймар эмоционально отреагировал на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

34-летний форвард, который сейчас выступает за «Сантос», выложил в социальных сетях видео, где он в компании друзей и девушки смотрит объявление состава сборной Бразилии на ЧМ-2026.

На счету Неймара 128 матчей и 79 голов в составе сборной Бразилии. При этом последний раз за национальную команду он играл в октябре 2023 года. В нынешнем сезоне Неймар, который часто получает травмы, провел за «Сантос» только 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Подопечные Карло Анчелотти попали в группу С, где сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.