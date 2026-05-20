Неймар о вызове на ЧМ-2026: «Я плакал несколько часов»

Капитан «Сантоса» Неймар в эфире клубного телевидения рассказал о своих эмоциях после попадания в окончательный состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний бразилец из-за травм не играл за национальную команду с ноября 2023 года.

«Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили. Могу сказать, как я всегда говорил, когда возвращался в сборную, — я чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить. Я хочу поблагодарить всех. Мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде», — сказал Неймар.

Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. На его счету 13 матчей на мундиалях, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в полуфинал домашнего ЧМ-2014, где бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7). Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы позвоночника.

Всего на счету Неймара 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).

В этом сезоне за «Сантос» Неймар провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Команда идет на 16-м месте в бразильской Серии А.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.