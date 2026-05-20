«Это часть пути». Фермин — о пропуске ЧМ-2026 из-за перелома

23-летний испанец получил травму в матче 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1). Фермин находился в расширенном списке сборной Испании ЧМ-2026, но из-за травмы не попал в окончательный состав национальной команды.
«Операция прошла очень хорошо, и я уже думаю о том, как вернуться еще сильнее, как физически, так и морально. Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять это как часть пути. Это очень трудное время для меня и еще один вызов в моей карьере, который я преодолею, в этом я не сомневаюсь. Теперь пришло время поддержать национальную сборную и моих партнеров по команде из дома. От всего сердца благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова», — написал Фермин.
Ожидается, что восстановление Фермина после операции займет около двух месяцев и он будет готов к началу нового сезона.
В этом сезоне Фермин провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 13 мячей и отдал 17 голевых передач. Вместе с каталонским клубом он во второй раз выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.
За сборную Испании Фермин дебютировал в июне 2024 года. Он провел семь матчей (один — на Евро-2024) и отметился двумя голевыми передачами.