Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти провёл видеозвонок с нападающим «Сантоса» Неймаром перед включением его в заявку на чемпионат мира-2026, в ходе которого обозначил ряд условий. В разговоре, в котором также участвовал директор сборной Родриго Каэтано.
Согласно информации Globo Esporte, Анчелотти сообщил 34-летнему футболисту, что:
— он не будет игроком стартового состава и капитаном сборной;
— должен строго соблюдать правила поведения, отличные от прошлых вольностей;
— должен уступить футболку с 10-м номером Винисиусу Жуниору.
По данным бразильских СМИ, Неймар согласился со всеми условиями Анчелотти.
На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). Неймар — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, на его счету 79 забитых мячей.