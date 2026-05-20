Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.81
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ-2026

Такие требования бразильцу выставил Карло Анчелотти.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти провёл видеозвонок с нападающим «Сантоса» Неймаром перед включением его в заявку на чемпионат мира-2026, в ходе которого обозначил ряд условий. В разговоре, в котором также участвовал директор сборной Родриго Каэтано.

Согласно информации Globo Esporte, Анчелотти сообщил 34-летнему футболисту, что:

— он не будет игроком стартового состава и капитаном сборной;

— должен строго соблюдать правила поведения, отличные от прошлых вольностей;

— должен уступить футболку с 10-м номером Винисиусу Жуниору.

По данным бразильских СМИ, Неймар согласился со всеми условиями Анчелотти.

На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). Неймар — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, на его счету 79 забитых мячей.

Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.15
П2
5.80