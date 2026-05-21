СМИ: Зенитовца Дурана не пускают на тренировки сборной Колумбии

Как сообщает Infobae, главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо не допустил нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана до тренировок с национальной командой перед чемпионатом мира. Причина принятия такого решения на данный момент неизвестна.
Дуран попал в расширенный состав сборной Колумбии для ЧМ-2026. Форвард прилетел на тренировочную базу колумбийцев в Медельин, однако не был допущен до занятий с национальной командой. По данным СМИ, Дуран точно не попадет в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира.
В середине мая Дуран покинул «Зенит» в связи с личными обстоятельствами. За сине-бело-голубых колумбиец провёл девять матчей с учётом всех соревнований и забил два гола.
На ЧМ-2026 сборная Колумбии сыграет в одной группе с Узбекистаном (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).