СМИ: Зенитовца Дурана не пускают на тренировки сборной Колумбии

Нападающий Джон Дуран, выступавший во второй половине сезона-2025/26 за петербургский «Зенит», не будет допущен до тренировок в составе сборной Колумбии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Infobae, главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо не допустил нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана до тренировок с национальной командой перед чемпионатом мира. Причина принятия такого решения на данный момент неизвестна.

Дуран попал в расширенный состав сборной Колумбии для ЧМ-2026. Форвард прилетел на тренировочную базу колумбийцев в Медельин, однако не был допущен до занятий с национальной командой. По данным СМИ, Дуран точно не попадет в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира.

В середине мая Дуран покинул «Зенит» в связи с личными обстоятельствами. За сине-бело-голубых колумбиец провёл девять матчей с учётом всех соревнований и забил два гола.

На ЧМ-2026 сборная Колумбии сыграет в одной группе с Узбекистаном (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).