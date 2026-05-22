Трент, Палмер, Фоден и Магуайр не попали в сборную Англии на ЧМ

Тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем включил в заявку на мундиаль 26 футболистов, среди которых не оказалось защитника мадридского «Реала» Трента-Александра-Арнольда, защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, полузащитника «Челси» Коула Палмера и полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.
Состав сборной Англии на ЧМ-2026:
- вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);
- защитники: Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Байер», Германия), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»);
- полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Эберечи Эзе («Арсенал»);
- нападающие: Харри Кейн («Бавария», Германия), Айвен Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона», Испания), Энтони Гордон («Ньюкасл»).
Наибольшее количество игроков в сборную Англии делегировали «Арсенал», «Манчестер Сити» (оба — по 4), «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (оба — по 3). Впервые за 40 лет в составе сборной Англии на ЧМ или Евро не будет ни одного игрока «Ливерпуля».
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с командами Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (27 июня). Матчи пройдут в Далласе, Бостоне и Нью-Йорке.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Англии также проведет два товарищеских матча во Флориде против Новой Зеландии (6 июня) и Коста-Рики (10 июня).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.