Трент, Палмер, Фоден и Магуайр не попали в сборную Англии на ЧМ

Наибольшее количество игроков в сборную Англии делегировали «Арсенал», «Манчестер Сити» (оба — по 4), «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (оба — по 3). Впервые за 40 лет в составе сборной Англии на ЧМ или Евро не будет ни одного игрока «Ливерпуля».