Каррагер поддержал подход Тухеля к составу Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поддержал решения главного тренера национальной команды Томаса Тухеля при формировании заявки на чемпионат мира 2026 года. Колонка эксперта опубликована в The Telegraph.
«Мне нравится, что Тухель игнорирует репутацию игроков. Предыдущие тренеры сборной пытались угодить громким именам при выборе состава на чемпионат мира, но немец не боится вызывать недовольство своим выбором», — написал Каррагер.
По мнению бывшего футболиста, многие предыдущие тренеры Англии ориентировались на статус и популярность игроков, а не на баланс состава.
«Логику выбора 26 имен можно резюмировать так: энергия и гармония важнее таланта. Тухель выбрал тех, кто, как он считает, обладает хорошим характером в дополнение к футбольным навыкам», — отметил Каррагер.
Экс-защитник также вспомнил выступления сборной Англии на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, в которых принимал участие, и заявил, что команда часто пыталась одновременно использовать всех звездных игроков вне зависимости от их совместимости на поле.
«Можно привести бесчисленные примеры, когда мы пытались втиснуть квадратные колышки в круглые отверстия», — добавил Каррагер.
Томас Тухель возглавил сборную Англии после Евро-2024. Немецкий специалист ранее работал с «Боруссией» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Баварией».