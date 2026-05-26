Кордоба попал в заявку Колумбии на ЧМ-2026, Дуран и Барриос — нет

Сборная Колумбии объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
В заявку вошел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, а также бывший полузащитник московских «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, ныне выступающий за бразильский «Фламенго». При этом в окончательный список не попали футболисты петербургского «Зенита» Вильмар Барриос и Джон Дуран.
Вратари:
Камило Варгас («Атлас», Мексика), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд», Аргентина), Давид Оспина («Атлетико Насьонал»).
Защитники:
Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Виллер Дитта («Круз Асуль», Мексика), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Сантьяго Ариас («Индепендьенте», Аргентина), Йохан Мохика («Мальорка», Испания), Дейвер Мачадо («Нант», Франция).
Полузащитники:
Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Хуан Портилья («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Ричард Риос («Бенфика», Португалия), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт», Аргентина), Густаво Пуэрта («Расинг», Испания), Джон Ариас («Палмейрас», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Фламенго», Бразилия), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Хамес Родригес («Миннесота», США).
Нападающие:
Луис Диас («Бавария», Германия), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль», Аргентина), Андрес Гомес («Васко да Гама», Бразилия), Луис Суарес («Спортинг», Португалия), Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Кучо Эрнандес («Бетис», Испания).
На групповом этапе турнира Колумбия сыграет в группе K против Португалии, ДР Конго и Узбекистана.