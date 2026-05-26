Ибрагимов: В «МЮ» не знают, что Россия не сыграет на ЧМ-2026

Ибрагимов вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи в мае-июне.
— Как партнеры по «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в национальную команду?
— Они были очень рады за меня. Многие из них у меня спрашивали: «Ты что, едешь играть на чемпионат мира?» Не все знают, что Россия не может пока играть в международных турнирах. Им надо было объяснять. Тренеры были рады, все были рады, меня поздравили, сказали показать, на что способен.
— Может быть, что-то попросили привезти из России?
— Пару голов и все, — приводит слова Ибрагимова пресс-служба РФС.
Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.
В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.