Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Ибрагимов: В «МЮ» не знают, что Россия не сыграет на ЧМ-2026

Полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как в клубе отреагировали на вызов в сборную России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ибрагимов вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи в мае-июне.

— Как партнеры по «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в национальную команду?

— Они были очень рады за меня. Многие из них у меня спрашивали: «Ты что, едешь играть на чемпионат мира?» Не все знают, что Россия не может пока играть в международных турнирах. Им надо было объяснять. Тренеры были рады, все были рады, меня поздравили, сказали показать, на что способен.

— Может быть, что-то попросили привезти из России?

— Пару голов и все, — приводит слова Ибрагимова пресс-служба РФС.

Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.

В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.