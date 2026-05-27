Барриос расстроен, что не попал в состав сборной на ЧМ-2026

В окончательный список сборной Колумбии вошли нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, а также бывший полузащитник «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, который сейчас выступает за «Фламенго». На групповом этапе чемпионата мира колумбийцы встретятся со сборными Португалии, ДР Конго и Узбекистана.