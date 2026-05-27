Барриос расстроен, что не попал в состав сборной на ЧМ-2026

Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал для «СЭ» решение не включать футболиста в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира.
По словам агента, Барриос тяжело воспринял эту новость.
«Он очень расстроен. Провел сильный сезон, выиграл титул вместе с “Зенитом”, однако тренерский штаб принял решение оставить его вне состава», — отметил Поссо.
В окончательный список сборной Колумбии вошли нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, а также бывший полузащитник «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, который сейчас выступает за «Фламенго». На групповом этапе чемпионата мира колумбийцы встретятся со сборными Португалии, ДР Конго и Узбекистана.
В сезоне-2025/26 32-летний Барриос сыграл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.