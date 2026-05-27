Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу

Будущий мундиаль станет первым в истории, где выступят 48 национальных команд. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сборная России может получить уайлд-кард на турнир после возможного отказа Ирана от участия из-за напряженных отношений с США и Израилем. Позже стало известно, что иранская федерация ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей команды из Соединенных Штатов в Мексику.