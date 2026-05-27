Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Fonbet рассказал, какие сборные будет поддерживать на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«У меня две команды — Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара», — признался хоккеист.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира остается сборная Аргентины, выигравшая финал ЧМ-2022 у Франции.
Будущий мундиаль станет первым в истории, где выступят 48 национальных команд. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сборная России может получить уайлд-кард на турнир после возможного отказа Ирана от участия из-за напряженных отношений с США и Израилем. Позже стало известно, что иранская федерация ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей команды из Соединенных Штатов в Мексику.
18 мая представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ФИФА предоставила национальной команде гарантии участия в предстоящем чемпионате мира.