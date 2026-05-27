Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу

Хоккеист отдает предпочтение сразу двум сборным.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: G Fiume/Getty Images

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Fonbet рассказал, какие сборные будет поддерживать на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«У меня две команды — Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара», — признался хоккеист.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира остается сборная Аргентины, выигравшая финал ЧМ-2022 у Франции.

Будущий мундиаль станет первым в истории, где выступят 48 национальных команд. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сборная России может получить уайлд-кард на турнир после возможного отказа Ирана от участия из-за напряженных отношений с США и Израилем. Позже стало известно, что иранская федерация ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей команды из Соединенных Штатов в Мексику.

18 мая представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ФИФА предоставила национальной команде гарантии участия в предстоящем чемпионате мира.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше