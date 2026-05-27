Сборная Англии будет тренироваться на ЧМ под защитой от БПЛА

По информации источника, на тренировках английских футболистов будут действовать так называемые «охотники за дронами», предназначенные для перехвата и нейтрализации беспилотников. Сотрудники полиции около базы «трех львов» также будут оснащены средствами подавления БПЛА. Отмечается, что данные меры будут введены из-за опасений тренерского штаба по поводу возможной слежки и попыток вмешательства в тренировочный процесс.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с командами Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (27 июня). Матчи пройдут в Далласе, Бостоне и Нью-Йорке. Тренировочная база англичан будет расположена в Канзас-Сити.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Англии также проведет два товарищеских матча во Флориде против Новой Зеландии (6 июня) и Коста-Рики (10 июня).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.