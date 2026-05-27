Сборная Англии будет тренироваться на ЧМ под защитой от БПЛА

По информации источника, на тренировках английских футболистов будут действовать так называемые «охотники за дронами», предназначенные для перехвата и нейтрализации беспилотников. Сотрудники полиции около базы «трех львов» также будут оснащены средствами подавления БПЛА. Отмечается, что данные меры будут введены из-за опасений тренерского штаба по поводу возможной слежки и попыток вмешательства в тренировочный процесс.