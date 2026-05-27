Гигантскую статую Месси в Индии уберут из-за угрозы безопасности

Гигантскую статую Лионеля Месси в индийской Калькутте планируют убрать из-за опасений за безопасность. Монумент, установленный в районе Lake Town, оказался под вопросом после жалоб местных жителей на то, что конструкция раскачивается при сильном ветре, сообщает France 24.
По данным индийских СМИ, высота сооружения составляет около 64−70 футов. Статуя состоит из фигуры футболиста из стеклопластика, металлического каркаса и бетонного основания. После проверки инженеры пришли к выводу, что конструкция может быть небезопасной.
Жители района обратили внимание властей на то, что статуя заметно раскачивается во время порывов ветра. После жалобы была проведена проверка, а сам монумент временно закрепили веревками.
Скульптор Монти Пол, работавший над проектом, утверждает, что раскачивание было предусмотрено конструкцией для сопротивления ветру и землетрясениям. По его словам, статуя была спроектирована так, чтобы немного двигаться, как дерево, но не падать.
Однако представители властей указали на проблемы с устойчивостью основания и необходимость демонтажа. Также у чиновников возникли вопросы к разрешениям на установку монумента на государственной земле.
Статую открыли во время визита Месси в Индию. Несмотря на спор вокруг монумента, аргентинский футболист продолжает готовиться к участию в чемпионате мира 2026 года со сборной Аргентины.