Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Неймар на своем вертолете прилетел на базу сборной Бразилии

34-летний нападающий прибыл в расположение национальной команды в Гранжа-Комари после долгого периода травм и ожидания.

Нападающий «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии в тренировочном центре Гранжа-Комари, где команда начала подготовку к чемпионату мира. Об этом сообщил Canal Wamo.

«Десятый номер вернулся на чемпионат мира. Три года спустя Неймар прибыл в Гранжа-Комари, чтобы официально вернуться в сборную Бразилии на пути к чемпионату мира. Последний цикл был полон травм, сомнений и долгого ожидания. Теперь десятый номер начинает еще один путь с желтой футболкой в поисках шестой звезды», — говорится в публикации.

Неймар был включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Для 34-летнего форварда турнир должен стать четвертым мундиалем в карьере.

В последние годы нападающий пропустил значительную часть матчей национальной команды из-за травм. В октябре 2023 года он получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена, после чего долго восстанавливался и не играл за сборную.

После неудачного периода в «Аль-Хиляле» Неймар вернулся в «Сантос». Несмотря на опасения из-за формы и здоровья футболиста, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил его в заявку на турнир.

Перед стартом чемпионата мира Бразилия проведет товарищеские матчи с Панамой и Египтом. Первый матч на турнире команда сыграет 13 июня против Марокко.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов за национальную команду.