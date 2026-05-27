Неймар на своем вертолете прилетел на базу сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии в тренировочном центре Гранжа-Комари, где команда начала подготовку к чемпионату мира. Об этом сообщил Canal Wamo.
«Десятый номер вернулся на чемпионат мира. Три года спустя Неймар прибыл в Гранжа-Комари, чтобы официально вернуться в сборную Бразилии на пути к чемпионату мира. Последний цикл был полон травм, сомнений и долгого ожидания. Теперь десятый номер начинает еще один путь с желтой футболкой в поисках шестой звезды», — говорится в публикации.
Неймар был включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Для 34-летнего форварда турнир должен стать четвертым мундиалем в карьере.
В последние годы нападающий пропустил значительную часть матчей национальной команды из-за травм. В октябре 2023 года он получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена, после чего долго восстанавливался и не играл за сборную.
После неудачного периода в «Аль-Хиляле» Неймар вернулся в «Сантос». Несмотря на опасения из-за формы и здоровья футболиста, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил его в заявку на турнир.
Перед стартом чемпионата мира Бразилия проведет товарищеские матчи с Панамой и Египтом. Первый матч на турнире команда сыграет 13 июня против Марокко.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов за национальную команду.