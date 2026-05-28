В Сенегале опровергли отказ Тьява вылететь на ЧМ из‑за контракта

«Задержка вылета делегации связана с выдачей разрешения на выполнение спецрейса на территорию США, а также ожиданием окончательного оформления виз для некоторых членов штаба.



FSF категорически опровергает необоснованные слухи о том, что тренер сборной отказался от поездки из-за пересмотра его контракта. Переговоры по контракту ведутся, но они никак не повлияли на команду.



Федерация подтверждает свою приверженность регулярному, прозрачному и надежному информированию общественности в целях защиты от любых попыток дезинформации», — говорится в заявлении пресс-службы Сенегальской федерации футбола (FSF).