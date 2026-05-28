В Сенегале опровергли отказ Тьява вылететь на ЧМ из‑за контракта

Сенегальская федерация футбола опровергла информацию об отказе главного тренера сборной Папа Тьява вылететь с командой на чемпионат мира из-за отсутствия контракта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщили, что Тьяв отказался вылететь с национальной командой в США. Специалист заявил, что отправится на чемпионат мира только после подписания нового контракта. Вылет команды был задержан на несколько часов.

«Задержка вылета делегации связана с выдачей разрешения на выполнение спецрейса на территорию США, а также ожиданием окончательного оформления виз для некоторых членов штаба.

FSF категорически опровергает необоснованные слухи о том, что тренер сборной отказался от поездки из-за пересмотра его контракта. Переговоры по контракту ведутся, но они никак не повлияли на команду.

Федерация подтверждает свою приверженность регулярному, прозрачному и надежному информированию общественности в целях защиты от любых попыток дезинформации», — говорится в заявлении пресс-службы Сенегальской федерации футбола (FSF).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Сенегала на групповом этапе сыграет с Францией, Ираком и Норвегией.