Тренер Сенегала пригрозил бойкотом ЧМ из-за контракта

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв отказался вылететь с командой в США на чемпионат мира по футболу — он требует новый контракт, сообщает Dsports.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт специалиста истек еще в феврале, однако Тьяв продолжил выполнять свои обязанности без официального соглашения и заработной платы: проводил товарищеские матчи, составлял заявку на турнир и руководил подготовкой команды.

Вылет делегации был запланирован на среду, 27 мая. По данным журналиста Dsports Хадима Диакате, тренер заявил, что отправится в США только после урегулирования контрактного вопроса. В результате вылет задержали на три часа — ситуация разрешилась лишь после вмешательства президента Сенегала Бассиру Диомай Фая, который лично позвонил тренеру.

45-летний Пап Тьяв возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В начале 2026 года на Кубке африканских наций произошел резонансный инцидент. В финале с Марокко в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе.

Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садьо Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе. Позднее Сенегалу присудили техническое поражение из-за нарушений регламента турнира.

Сам Тьяв был наказан за «неспортивное поведение»: его отстранили на пять матчей и оштрафовали на 100 тысяч долларов под эгидой CAF.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Сенегала на групповом этапе сыграет с Францией, Ираком и Норвегией.