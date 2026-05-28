Тренер Сенегала пригрозил бойкотом ЧМ из-за контракта

45-летний Пап Тьяв возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В начале 2026 года на Кубке африканских наций произошел резонансный инцидент. В финале с Марокко в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе.



Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садьо Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе. Позднее Сенегалу присудили техническое поражение из-за нарушений регламента турнира.