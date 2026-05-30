Названа самая дорогая сборная чемпионата мира 2026 года

Аналитический портал The Touchline представил рейтинг наиболее ценных национальных команд среди участников чемпионата мира 2026 года. Список сформирован на основе актуальных рыночных трансферных стоимостей футболистов.
Лидером рейтинга стала сборная Франции. Состав действующих вице-чемпионы мира оцениваются в 1,47 миллиарда евро.
На второй позиции расположилась сборная Англии с показателем 1,32 миллиарда евро. Замыкает тройку лидеров сборная Испании, совокупная рыночная стоимость которой составляет 1,27 миллиарда евро.
В первую пятерку рейтинга также вошли сборные Германии (1,01 миллиарда евро) и Португалии (1,96 миллиона евро).