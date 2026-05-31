Анчелотти исключил замену Неймара перед ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что не рассматривает замену Неймара в заявке на чемпионат мира, сообщает ESPN Brasil.
Нападающий получил травму икроножной мышцы и пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Панамы и Египта. По данным Reuters, медицинский штаб выявил у игрока повреждение второй степени, из-за которого срок восстановления может составить две-три недели.
«Чтобы было ясно, он будет с нами до того дня, когда будет готов. Мы верим, что он восстановится к первому матчу чемпионата мира. Если не сможет, восстановится ко второму. У нас нет сомнений: мы никого не будем менять. Выбраны эти 26 игроков, и именно они сыграют на чемпионате мира», — сказал Анчелотти.
Тренер также объяснил, что перед объявлением состава сборная получила от «Сантоса» информацию о небольшом отеке у футболиста. По словам Анчелотти, после 27 мая восстановлением Неймара занимается уже медицинский штаб национальной команды.
«Он был вызван, потому что, по мнению комиссии, должен был быть вызван. Мы думаем, что он восстановится как можно быстрее, он хорошо работает и находится в хорошем настроении», — отметил тренер.
Бразилия начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко. По информации Reuters, участие Неймара в первой игре остается под вопросом, но в штабе сборной рассчитывают дождаться его возвращения.