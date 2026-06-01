Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

По версии искусственного интеллекта, главными фаворитами мундиаля являются сборные Испании (16,1%), Франции (13%) и Англии (11,2%). Аргентинцы являются четвертыми в списке фаворитов — их шансы на защиту титула оцениваются в 10,4%.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:
- Испания — 16,1%
- Франция — 13%
- Англия — 11,2%
- Аргентина — 10,4%
- Португалия — 7%
- Бразилия — 6,6%
- Германия — 5,1%
- Нидерланды — 3,6%
- Норвегия — 3,5%
- Бельгия — 2,4%
По сравнению с декабрьским прогнозом Opta перед жеребьевкой финального турнира ЧМ-2026 тройка фаворитов осталась прежней. Тогда шансы Испании оценивались в 17%, Франции — в 14,1%, Англии — в 11,8%.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.