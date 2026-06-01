Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta Analyst представил прогноз на итоги предстоящего чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: fifa.com

По версии искусственного интеллекта, главными фаворитами мундиаля являются сборные Испании (16,1%), Франции (13%) и Англии (11,2%). Аргентинцы являются четвертыми в списке фаворитов — их шансы на защиту титула оцениваются в 10,4%.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:

  1. Испания — 16,1%
  2. Франция — 13%
  3. Англия — 11,2%
  4. Аргентина — 10,4%
  5. Португалия — 7%
  6. Бразилия — 6,6%
  7. Германия — 5,1%
  8. Нидерланды — 3,6%
  9. Норвегия — 3,5%
  10. Бельгия — 2,4%

По сравнению с декабрьским прогнозом Opta перед жеребьевкой финального турнира ЧМ-2026 тройка фаворитов осталась прежней. Тогда шансы Испании оценивались в 17%, Франции — в 14,1%, Англии — в 11,8%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.