В Индии демонтировали 21-метровую статую Месси перед ЧМ-2026

Статуя, на которой Месси держит в руке выигранный в 2022 году Кубок мира, была открыта в декабре во время визита звезды мирового футбола в Индию. После жалоб на неустойчивость 21-метровой конструкции при сильном ветре местные власти приняли решение ее демонтировать.