В Индии демонтировали 21-метровую статую Месси перед ЧМ-2026

В Калькутте демонтировали статую восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает агентство Asian News International.

Статуя, на которой Месси держит в руке выигранный в 2022 году Кубок мира, была открыта в декабре во время визита звезды мирового футбола в Индию. После жалоб на неустойчивость 21-метровой конструкции при сильном ветре местные власти приняли решение ее демонтировать.

«Статуя легенды аргентинского футбола оказалась небезопасной. Мы заметили, что статуя раскачивается на ветру», — сказал депутат законодательного собрания штата Западная Бенгалия Шарадват Мукерджи.

Власти Калькутты заявили, что статуя Месси из города не исчезнет, и в ближайшее время для нее будет найдено новое место.

Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года и сыграет на своем шестом по счету мундиале, что станет историческим рекордом. Аналогичное достижение на предстоящем турнире могут установить 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, пен. 4:2).