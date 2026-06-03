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Макрон встретился со сборной Франции перед ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон посетили тренировочную базу национальной сборной по футболу во французском Клерфонтене накануне чемпионата мира. Фотографию с футболистами президент разместил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Как сообщает издание TF1 Info, президента и его супругу встречали главный тренер сборной Дидье Дешам и капитан команды Килиан Мбаппе. Макрон лично поприветствовал всех 26 игроков, включенных в официальную заявку, сделал совместные фотографии с футболистами и тренерским штабом. Кроме того, президент вместе с супругой встретились в Клерфонтене с женской сборной Франции, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2027 года.

Во время президентства Макрона, которое началось 14 мая 2017 года, сборная Франции дважды выходила в финал чемпионата мира: в 2018 году в России команда одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2, а в 2022 году в Катаре уступила сборной Аргентины в серии пенальти со счетом 4:2.

На домашнем поле сборная Франции проведет два товарищеских матча — против Кот-д'Ивуара 4 июня в Нанте и против Северной Ирландии 8 июня в Лилле, после чего команда отправится в Бостон (США), где будет располагаться во время чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Франция сыграет с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.