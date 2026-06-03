Макрон встретился со сборной Франции перед ЧМ-2026

Как сообщает издание TF1 Info, президента и его супругу встречали главный тренер сборной Дидье Дешам и капитан команды Килиан Мбаппе. Макрон лично поприветствовал всех 26 игроков, включенных в официальную заявку, сделал совместные фотографии с футболистами и тренерским штабом. Кроме того, президент вместе с супругой встретились в Клерфонтене с женской сборной Франции, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2027 года.