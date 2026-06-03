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Месси начал подготовку к ЧМ-2026 по индивидуальной программе

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку в составе национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Field Level Media.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Тренировка аргентинской сборной прошла в понедельник, 1 июня, в Канзасе на базе футбольного клуба МЛС «Спортинг Канзас-Сити». Отмечается, что 38-летний аргентинец занимался по индивидуальной программе и выполнял специальные упражнения отдельно от основной группы игроков.

25 мая Месси был заменен в концовке домашнего матча МЛС против «Филадельфии Юнион» (6:4). Впоследствии у звездного аргентинца было выявлено мышечное перенапряжение в области левого подколенного сухожилия, из-за которой он пропустит товарищеский матч сборной Аргентины против Гондураса, запланированный на 6 июня.

Месси сыграет на шестом мундиале в карьере, что станет новым рекордом чемпионатов мира. Аналогичное достижение на предстоящем турнире могут установить 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, пен. 4:2).