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Тренер сборной Аргентины рассказал о роли Месси в команде

Лионель Скалони привык советоваться с Месси по всем вопросам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Аргентины и действующих чемпионов мира Лионель Скалони рассказал о влиянии капитана команды Лионеля Месси на принятие решений внутри коллектива. Его слова приводит Marca.

«Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Месси. Нет смысла говорить, что только я здесь всем управляю. Мы всегда обсуждаем с Месси решения, которые принимаем», — заявил специалист.

Скалони также высказался о возможной замене Месси во время матчей. По его словам, как и любому футболисту, нападающему не нравится покидать поле раньше финального свистка. Однако тренер отметил, что присутствие капитана остается крайне важным даже тогда, когда игра складывается для него непросто: «Лучше, чтобы он находился на поле. Даже если он сталкивается с трудностями, он способен творить и создавать моменты».

Наставник аргентинцев подчеркнул, что находится в постоянном диалоге с Месси при принятии важных решений: «Я спрашиваю его мнение, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к соглашению».

Месси вошел в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира и в шестой раз сыграет на мировом первенстве.

Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании и самым титулованным футболистом в истории (44 трофея).

Защиту чемпионского титула сборная Аргентины начнет на чемпионате мира 2026 года, который стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе аргентинцы выступят в квартете J, где их соперниками станут Алжир, Австрия и Иордания.