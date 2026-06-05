Тренер сборной Аргентины рассказал о роли Месси в команде

Скалони также высказался о возможной замене Месси во время матчей. По его словам, как и любому футболисту, нападающему не нравится покидать поле раньше финального свистка. Однако тренер отметил, что присутствие капитана остается крайне важным даже тогда, когда игра складывается для него непросто: «Лучше, чтобы он находился на поле. Даже если он сталкивается с трудностями, он способен творить и создавать моменты».