Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Сингапур
1
:
Китай
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2

Анчелотти рассказал, когда Неймар вернется к тренировкам в сборной

Чемпионат мира стартует 11 июня в Мексике, США и Канаде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар, по словам тренера национальной команды Карло Анчелотти, может вернуться к тренировкам в составе основной группы на следующей неделе. Его слова приводит Estadao.

«Я думаю, ситуация с Неймаром достаточно ясна. Он занимается индивидуально. Ему сделают МРТ, и после МРТ он сможет тренироваться с группой на следующей неделе», — отметил Анчелотти.

34-летний футболист получил травму икроножной мышцы в матче 16-го тура чемпионата Бразилии против «Коритибы» (0:3) и был заменен на 65-й минуте.

Неймар включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. В конце мая врач национальной команды Родриго Ласмар сообщал, что игрок пропустит две-три недели. Он уже не участвовал в товарищеской встрече против Панамы (6:2) и, как ожидается, пропустит матч с Египтом 6 июня, а также старт чемпионата мира.

На счету Неймара 128 матчей и 79 голов за сборную Бразилии, при этом последний раз он выходил на поле за национальную команду в октябре 2023 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразильцы попали в группу C, где сыграют с Марокко, Гаити и Шотландией.