Анчелотти рассказал, когда Неймар вернется к тренировкам в сборной

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар, по словам тренера национальной команды Карло Анчелотти, может вернуться к тренировкам в составе основной группы на следующей неделе. Его слова приводит Estadao.
«Я думаю, ситуация с Неймаром достаточно ясна. Он занимается индивидуально. Ему сделают МРТ, и после МРТ он сможет тренироваться с группой на следующей неделе», — отметил Анчелотти.
34-летний футболист получил травму икроножной мышцы в матче 16-го тура чемпионата Бразилии против «Коритибы» (0:3) и был заменен на 65-й минуте.
Неймар включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. В конце мая врач национальной команды Родриго Ласмар сообщал, что игрок пропустит две-три недели. Он уже не участвовал в товарищеской встрече против Панамы (6:2) и, как ожидается, пропустит матч с Египтом 6 июня, а также старт чемпионата мира.
На счету Неймара 128 матчей и 79 голов за сборную Бразилии, при этом последний раз он выходил на поле за национальную команду в октябре 2023 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразильцы попали в группу C, где сыграют с Марокко, Гаити и Шотландией.