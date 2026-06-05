Анчелотти рассказал, когда Неймар вернется к тренировкам в сборной

Неймар включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. В конце мая врач национальной команды Родриго Ласмар сообщал, что игрок пропустит две-три недели. Он уже не участвовал в товарищеской встрече против Панамы (6:2) и, как ожидается, пропустит матч с Египтом 6 июня, а также старт чемпионата мира.