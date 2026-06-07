Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Марокко
1
:
Норвегия
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.65
П2
6.25
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Греция
0
:
Италия
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.40
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Хорватия
0
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
2.95
П2
6.70
Футбол. Товарищеские матчи
08.06
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.27
П2
10.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Дембеле попросил Мбаппе больше работать без мяча

По данным L'Équipe, обладатель «Золотого мяча» стал влиятельнее в сборной Франции и обсуждал с капитаном его оборонительную работу.

Источник: AP 2024

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле стал заметно влиятельнее в национальной команде перед чемпионатом мира, сообщает L'Équipe.

По данным источника, после успешного периода в «ПСЖ» отношение к Дембеле в сборной изменилось. Француз стал чаще брать на себя роль одного из лидеров раздевалки, хотя не пытается заменить капитана Килиана Мбаппе.

L'Équipe отмечает, что Дембеле не раз обсуждал с Мбаппе тактические вопросы. В частности, он давал капитану понять, что в сборной тому нужно больше участвовать в оборонительной работе, чем это возможно в клубе, чтобы лучше соответствовать общекомандной дисциплине.

При этом речь не идет о конфликте. По информации издания, Дембеле и Мбаппе много общаются во время подготовки к чемпионату мира и могут прямо говорить друг другу о вещах, важных для команды.

Один из бывших игроков сборной Франции назвал Дембеле важнейшим человеком для атмосферы внутри команды: «Есть группа с Усманом и группа без него».

Издание также обращает внимание на символичные изменения в статусе футболиста. На официальной фотографии сборной перед чемпионатом мира Дембеле оказался в первом ряду рядом с главным тренером Дидье Дешамом, тогда как накануне Евро-2024 он располагался во втором ряду.

Дембеле является обладателем «Золотого мяча» France Football и вместе с «ПСЖ» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.