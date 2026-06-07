Дембеле попросил Мбаппе больше работать без мяча

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле стал заметно влиятельнее в национальной команде перед чемпионатом мира, сообщает L'Équipe.
По данным источника, после успешного периода в «ПСЖ» отношение к Дембеле в сборной изменилось. Француз стал чаще брать на себя роль одного из лидеров раздевалки, хотя не пытается заменить капитана Килиана Мбаппе.
L'Équipe отмечает, что Дембеле не раз обсуждал с Мбаппе тактические вопросы. В частности, он давал капитану понять, что в сборной тому нужно больше участвовать в оборонительной работе, чем это возможно в клубе, чтобы лучше соответствовать общекомандной дисциплине.
При этом речь не идет о конфликте. По информации издания, Дембеле и Мбаппе много общаются во время подготовки к чемпионату мира и могут прямо говорить друг другу о вещах, важных для команды.
Один из бывших игроков сборной Франции назвал Дембеле важнейшим человеком для атмосферы внутри команды: «Есть группа с Усманом и группа без него».
Издание также обращает внимание на символичные изменения в статусе футболиста. На официальной фотографии сборной перед чемпионатом мира Дембеле оказался в первом ряду рядом с главным тренером Дидье Дешамом, тогда как накануне Евро-2024 он располагался во втором ряду.
Дембеле является обладателем «Золотого мяча» France Football и вместе с «ПСЖ» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.