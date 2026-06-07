Дембеле попросил Мбаппе больше работать без мяча

L'Équipe отмечает, что Дембеле не раз обсуждал с Мбаппе тактические вопросы. В частности, он давал капитану понять, что в сборной тому нужно больше участвовать в оборонительной работе, чем это возможно в клубе, чтобы лучше соответствовать общекомандной дисциплине.