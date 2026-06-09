Килиан Мбаппе публично озвучил цель сборной Франции на ЧМ-2026

По словам Килиана Мбаппе, перед французами стоит задача выиграть мировое первенство.
«Цель — выиграть чемпионат мира. Не понимаю, как можно говорить о полуфинале. Если цель — дойти до ½ финала, нам нужно сложить руки и отправиться домой сразу, как только мы пробьемся в полуфинал? Нет! Цель — победа на чемпионате мира. Об этом мечтают все. Каждая команда, которая едет туда, хочет выиграть. Если Франция выйдет в полуфинал, мы не скажем, что наша цель достигнута», — приводит слова Мбаппе Actu Foot.
Килиан Мбаппе дебютировал за национальную команду в марте 2017 года в возрасте 18 лет. На его счету 98 матчей и 56 забитых мячей в составе сборной Франции. Сборная Франции с Мбаппе в составе выиграла чемпионат мира в 2018 году и вышла в финал турнира в Катаре в 2022 году, уступив Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Франция сыграет с командами Сенегала (16 июня), Ирака (23 июня) и Норвегии (26 июня).