Роман Павлюченко: Не верю, что Англия станет чемпионом мира

«Мои фавориты чемпионата мира — Франция, Испания и Португалия. Но мне кажется, что у французов все‑таки более длинная скамейка, чем у тех же испанцев, которые весь мундиаль будут играть одним и тем же составом. А португальцы, по моему мнению, несмотря на наличие молодых и талантливых игроков, все‑таки пока команда‑загадка. Так что, на мой взгляд, французская сборная является главным претендентом на победу на мировом первенстве», — передает слова Павлюченко «РБ Спорт».
«Что касается Англии, где я играл, то, хоть сборная и действительно прибавила в последние пару лет, все‑таки, как и Аргентина с Бразилией, вряд ли пройдет дальше четвертьфинала. Не знаю, у меня как-то нет веры в то, что англичане станут чемпионами мира», — добавил Роман Павлюченко.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси. Напомним, что англичане в первый и единственный раз в своей истории побеждали на чемпионате мира 60 лет назад —на домашнем первенстве 1966 года.
Роману Павлюченко 44 года. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы как лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарская «Кубань», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). Павлюченко провел за сборную России 51 матч, забив 21 мяч. Он выступал в составе команды на чемпионате Европы‑2008, где россияне завоевали бронзу.
Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007). Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.