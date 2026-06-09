Роман Павлюченко: Не верю, что Англия станет чемпионом мира

«Мои фавориты чемпионата мира — Франция, Испания и Португалия. Но мне кажется, что у французов все‑таки более длинная скамейка, чем у тех же испанцев, которые весь мундиаль будут играть одним и тем же составом. А португальцы, по моему мнению, несмотря на наличие молодых и талантливых игроков, все‑таки пока команда‑загадка. Так что, на мой взгляд, французская сборная является главным претендентом на победу на мировом первенстве», — передает слова Павлюченко «РБ Спорт».