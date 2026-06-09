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Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

Чемпионат мира стартует уже 11 июня.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук назвал команды, которые, по его мнению, являются главными фаворитами чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он считает, что основными претендентами на победу являются Португалия и Англия. «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды», — отметил Миранчук.

Футболист также ответил на вопрос о планах посетить матчи мундиаля. «Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», — добавил хавбек.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от международных турниров и не имела возможности побороться за выход в финальную часть турнира.